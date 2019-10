100 jaar Amateurtoneel Fryslân wordt gevierd mer 'De Foarstelling'

Volgens het toneel verwijst de naam 'De Foarstelling' naar de inhoud: aan de hand van herkenbare situaties en emoties wordt in een muzikale voorstelling een beeld gegeven van het maken van een voorstelling. Het is een reisvoorstelling, die dus niet enkel in het Posthuis Theater te zien is.

Onder leiding van regisseur Tineke Broers uitBurgum en muzikaal leider Tseard Nauta uit Baard is 'De Foarstelling' in ruim anderhalf jaar tot stand gekomen. Er is maanden achtereen gerepeteerd in een loods in Nij Beets. Er doen 18 amateur-toneelspelers aan mee.