Meevaller Rijk helpt mogelijk bouw dorpscentrum Donkerbroek

Het beeld van geld uit het fonds is positiever dan dat het in mei was. In 2020 is er ruim 200.000 euro meer beschikbaar en voor de jaren daarna gemiddeld zelfs 700.000 euro. Maar of het extra geld vanaf 2022 ook nog beschikbaar is en in welke mate, blijft onzeker. Net op dat moment worden de lasten van het dorpscentrum door in de begroting van de gemeente. Wethouder Marcel Bos wil het komend jaar bekijken als ook duidelijk is hoe de gemeente 2019 financieel afsluit. De vraag is of de gemeenteraad van Ooststellingwerf daar op wil wachten.