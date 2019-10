Tekort aan pleeggezinnen: "Waar vier kunnen eten, kunnen ook vijf eten"

"Het gaat wat minder dan vorig jaar, om exact te zijn zijn er nu 26 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven die klaar zijn om gematcht te worden. Maar we streven naar 50 nieuwe pleeggezinnen per jaar, dus wij moeten er nog wel hard aan trekken om dat te halen," zegt Tiny Alting van Pleegzorg Fryslân.

Het tekort is zorgelijk. "Het is zeker een punt van zorg, dat is ook al veel in de media geweest. Maar er zijn nu 10 kinderen die wachten op een match, wij kunnen dus nog wel onze kinderen bedienen," legt Alting uit.

Campagne

Alting heeft wel verwachtingen van de campagne. "De ervaring laat zien dat zo'n campagne nieuwe mensen kan genereren die geïnteresseerd zijn om wat voor kinderen te betekenen. We verwachten wel een vraag naar informatie en daarmee is er weer potentie."

In Fryslân zijn woensdag twee activiteiten. Wethouder Esther Verhagen van gemeente Ooststellingwerf zal bij de school in Elsloo een spandoek ontbloten om aandacht voor pleegzorg te vragen. En in Leeuwarden wordt er een pleegzorg-app gepresenteerd. "Dat is een eigentijds middel om meer informatie over pleegzorg aan te bieden, ook voor potentiële ouders."

'Mienskip'

Er zijn zorgen, geeft Alting toe: "Ik ben zeker niet minder ongerust. Maar ik wil ook hoopvol blijven. Fryslân staat bekend om 'mienskip' en zoals er wel wordt gezegd: waar vier kunnen eten, kunnen ook vijf eten. Dat geeft wel aan hoe die Friese 'mienskip' in elkaar kan steken."