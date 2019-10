Met de F-35 zie je zelfs in het donker alles helder

De Luchtmacht vervangt de F-16's door F-35's. Donderdagmiddag rond drie uur komt op de Vliegbasis Leeuwarden de eerste van de F-35's aan die daar de komende jaren definitief gestationeerd worden. Op de basis is het feest, maar daarbuiten ligt het soms anders.

Historisch moment

Het was december 2013. Laurens-Jan Vijge maakte als eerste Nederlander een vlucht met een F-35. Nu, bijna zes jaar later, staat Vijge bij de baan in Leeuwarden. Hij is hoofd operaties op de vliegbasis in Leeuwarden en veel betrokken bij de opbouw va het F-35 squadron. "Het is echt wel een bijzonder moment. Voor ons als Luchtmacht omdat wij na jaren praten en ontwikkelen eindelijk het toestel hier krijgen. Het is niet de eerste keer dat het toestel hier landt, maar wel de eerste die blijft. Dit is wel historisch."

Een grote stap

Het eerste toestel dat Vijge vloog is helemaal anders als degene die hier straks gestationeerd wordt. "Dat eerste toestel was heel anders. Dat had alleen maar basissoftware. Daar kon je veilig mee vliegen. De radar bijvoorbeeld deed het wel, maar gaf niet de informatie die we er nu vanaf kunnen halen."

'Bono' is net twee weken terug uit de Verenigde Staten. Hij is de eerste F-16 vlieger van Leeuwarden die de opleiding tot F-35-piloot doorliep. Een grote stap, zo zegt 'Bono': "De F-35 is van Lockheed Martin, dezelfde producent als van de F-16. Je merkt als F-16-vlieger dat je vrij snel kunt wennen aan het nieuwe toestel, omdat veel knoppen op dezelfde plek zitten en menu's hetzelfde zijn. Waar je wel heel erg aan moet wennen is dat het vliegtuig veel meer capaciteiten heeft. Je ziet meer en je weet meer. Het is een uitdaging om daarmee om te gaan en de informatie te filteren. Wat is belangrijk voor mij en wat kan ik op dit moment even weg laten."

Vliegende Ipad

De F-35 is ook wel te omschrijven als een vliegende Ipad. In plaats van een aantal kleine schermpjes in de F-16 is bij de F-35 alles op een groot scherm terug te vinden en te bedienen. 'Bono': "Ik kan dat scherm dan weer indelen zoals ik wil en alles is touchscreen te bedienen." In de helm krijgt de vlieger een helder beeld geprojecteerd van wat er buiten het toestel gebeurt. Zo heeft de piloot de mogelijkheid onder en achter het toestel te kijken "Dat is name 's nacht handig. Je ziet veel meer details, een horizon", seit Bono. "In de F-16 had je dan nachtzichtkijkers op. Hier zie je alles helder in je vizier. Dat maakt het een stuk veiliger en efficiënter."

Op de Vliegbasis Leeuwarden is de afgelopen tijd veel verbouwd. Zo staat er een nieuw squadron-gebouw met daarin vier grote simulatoren. Vijge: "We zijn er hier nu helemaal klaar voor. Als het toestel komt, gaan we het nakijken. We kijken na of alles wat we besteld hebben, zo afgeleverd wordt. Als dat klaar is, gaan we vliegen in het reguliere vliegprogramma." Als er geoefend wordt en de F-35 een zogenaamd luchtgevecht aangaat met een F-16, dan is er van een eerlijk gevecht geen sprake meer. 'Bono': "We hebben echt wel een stapje voor met deze machine. Wat dat betreft zijn we aan de winnende hand."