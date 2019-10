NHL Stenden op derde plaats beste hogescholen in 'Keuzegids HBO 2020'

In de gids krijgen ieder jaar de beste opleidingen een kwaliteitszegel topopleiding. Zo is de opleiding Maritiem Officier van het Maritiem Instituut Willem Barentsz voor de zevende keer bestempeld met deze zegel. In Emmen hebben de opleidingen Chemie en de PABO voor de vierde en derde keer de kwaliteitszegel gekregen. Volgens de scholen zijn het voorbeelden van studies die opleiden tot beroepen die relevant zijn in de regio.

Toerisme en hotelmanagement

Nieuw is dit jaar de toevoeging van de 'associate degrees' (Ad). Naar deze vorm van tweejarig praktijkgericht HBO-onderwijs is steeds meer vraag vanuit het werkveld. Volgens de gids onderscheidt NHL Stenden zich met Ad's vooral op het gebied van toerisme en hotelmanagement.

NHL Stenden is vorig jaar ontstaan door een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De nieuwe school heeft ruim 24.000 studenten, 2.200 medewerkers en 12 vestigingen.