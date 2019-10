Hattrick Ladan belangrijk voor Cambuur: "Hij schiet ze binnen. Bam!"

'We moesten gewoon winnen'

Cambuur won uiteindelijk wel met grote cijfers, maar het had het in de eerste helft lastig met de amateurs, zag ook Delano Ladan. "Het is een stugge ploeg. De eerste helft hadden we het nog vrij lastig, maar in de tweede helft was het kwaliteitsverschil zo groot, dan moeten we gewoon winnen."

Cambuur kwam aan het begin van de wedstrijd ook goed weg, toen Mac-Intosch een bal van de lijn haalde. "Je moet hier zeker niet achter komen, dan had het een hele andere wedstrijd kunnen worden, dan hadden we misschien een verlenging op net gewonnen."