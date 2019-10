Cambuur bekert verder na simpele overwinning op amateurs Goes

De grootste kans in de beginfase was voor Goes. Steve Schalkwijk kwam alleen voor de keeper, maar Sonny Stevens bracht redding. In de rebound haalde Calvin Mac-Intosch de bal van de lijn.

Na een kwartier legde scheidsrechter Jannick van der Laan de wedstrijd even stil, omdat de verlichting op Sportpark Het Schenge tot twee keer toe uitviel. Na ongeveer vijf minuten kon het spel weer verder.

De grootste kansen waren daarna voor de Leeuwarders. Vooral Jarchinio Antonia was gevaarlijk. Hij kon uithalen maar doordat de bal op stuitte ging die over. Daarna kreeg Goes een grote kans op de voorsprong, maar Ruben Hollemans schoot die vrije trap net over.

Vijf minuten voor tijd probeerde Alex Bangura de zestien in te gaan, maar hij werd onderuit gehaald: strafschop. Delano Ladan verzilverde die en stuurde Cambuur zo met een 0-1 voorsprong de rust in.