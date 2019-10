Roeiwedstrijd Fryslân tegen Groningen: "Oxford-Cambridge van het Noorden"

Terug

De race was in de eerste helft van de vorige eeuw een groot succes, maar de Tweede Wereldoorlog maakte daar in einde aan. De reden hiervoor is niet bekend. "Om de één of andere reden hield de race in 1944 op, maar waarom precies weten we niet. Dat het met de oorlog te maken heeft spreekt voor zich," zegt van Beilen.

Nu is de race dus terug. Dat die in november wordt gehouden is wel vreemd, maar volgens Van Beilen komt dat omdat het idee spontaan was. "We moesten alles op het laatste moment regelen," zegt Van Beilen terwijl hij de brief er weer bij pakt. Het zal niet warm zijn om bij de race te zijn, maar Van Beilen hoopt dat dat niemand tegenhoud.