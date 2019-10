Queer Cinema-programma in Neushoorn

IepenUp

De wekelijkse talkshow IepenUp staat woensdag 6 november in het teken van Queer Cinema. Er zijn filmmakers en queers die daarover vertellen, maar er zullen ook films worden vertoond. Zo is de documentaire 'm/f/x.' te zien waarin een transvrouw in Honduras, een transman in Vietnam en een transgender non-binair persoon uit Nederland geportretteerd worden.

Films

Op donderdag 7 november is de film Rafiki te zien. Die gaat over een opbloeiende liefde tussen twee jonge Keniaanse vrouwen. Maar door familie en politiek zorgt hun liefde ervoor dat ze moeten kiezen tussen veiligheid en geluk. De film is verboden in Kenia.

De film Carmen & Lola wordt op vrijdag 8 november vertoond. Hierin wordt het verhaal verteld over twee lesbische meisjes in de Romagemeenschap. In deze gemeenschap is homoseksualiteit een zonde.

Zaterdag 9 november is Galore te zien, dat over dragqueensensatie Lady Galore, Sander de Baas, gaat. Na de film is er de mogelijkheid om vragen aan de regisseur en Sander de Baas zelf te stellen.

De film Retablo is zondag te zien. De 14-jarige Segundo gaat in deze film op een dag met zijn vader mee naar de markt en dat zorgt voor een grote smet op het beeld dat Segundo van zijn vader heeft.