College Weststellingwerf wil voormalige burgemeesterswoning tot monument maken

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Stichting Interieurs in Fryslân hebben de binnen- en buitenkant van het gebouw opnieuw beoordeeld en geven het gebouw genoeg punten voor een plek op de gemeentelijke monumentenlijst. Op die lijst staan tot nu toe 69 monumenten.

Het oude burgemeestershuis staat aan de Hoofdstraat Oost 52 in Wolvega en is bijna 100 jaar oud. Dit jaar april kocht de gemeente het gebouw, omdat ze graag de monumentale waarde van en in het pand willen behouden.

Als belanghebbenden het niet eens zijn met het op de monumentenlijst plaatsen van het gebouw, kunnen ze dat nog laten weten. Daarna beslist het college definitief.