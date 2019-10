Storing Elfstedenhal: schaatsen voor een groot deel onmogelijk

De machines in de Elfstedenhal draaien op vier compressors, twee grote en twee kleine. Die regelen de warmte en kou in het gebouw. Een van de grote compressors was afgelopen week al kapot, maar er kon nog wel geschaatst worden. De andere compressor is nu ook kapot en daardoor is schaatsen niet meer mogelijk.

Het ijs ligt nog wel op de baan, omdat de twee kleine compressors werken. Het is nog onduidelijk waarom de beide compressors defect zijn. Er is een team bezig om nieuwe compressors te halen en te bekijken of ze in de hal passen.

Op de hoogte

De organisatie hoopt dat de hal na woensdag weer open kan, maar dat is afwachten. Via sociale media, telefoon en e-mail is geprobeerd mensen op de hoogte te brengen dat er niet kan worden geschaatst. Via die kanalen laten ze ook weer weten wanneer de problemen zijn opgelost.