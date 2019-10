Klaas van der Meulen volgt Klaas van der Meulen op op skûtsje 'Klaas van der Meulen'

Toen de vaders van de neven stopten met het wedstrijdzeilen, is afgesproken dat het nageslacht elk een periode schipper zal zijn. Klaas van der Meulen is daarvan de tweede die nu een tijd schipper zal zijn, na Teake Klaas die vanaf 2013 schipper was.

De nieuwe schipper is een zoon van Ype van der Meulen, die tussen 2000 en 2013 schipper was. De naam Klaas van der Meulen is dus op deze manier opnieuw direct verbonden aan de naam van het skûtsje. Die naam is van de man die in 1965 met dit schip in de SKS-vloot gekomen. Het skûtsje werd SKS-kampioen in 1985, 1989 en 1991.