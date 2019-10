Gemeente Weststellingwerf blij met nieuwe dienstregeling NS

De NS heeft in de nieuwe dienstregeling rekening gehouden met de wensen van de provincie en gemeenten. Bovendien worden nieuwe, snellere sprinters ingezet. Wethouder Jack Jongebloed van Weststellingwerf is blij met de nieuwe dienstregeling. "Vanuit Wolvega en omliggende plaatsen reizen veel mensen met de trein."

Sinds de dienstregeling die in december 2017 ingegaan is, hebben reizigers naar Zwolle en de Randstad een langere overstaptijd in Meppel. Veel reizigers gingen daarom met de auto naar Steenwijk om daar op de Intercity te stappen. Zo omzeilden ze die langere overstaptijd, want de Intercity stopt niet in Meppel. "Samen met andere gemeenten en de provincie hebben wij ons ingezet voor aanpassing van de dienstregeling door de overstaptijd te verkorten", zegt Jongebloed.

De dienstregeling van de Sprinter is aangepast waardoor de overstaptijd van en naar Zwolle korter is geworden: vier minuten in plaats van elf. Treinreizigers van en naar de Randstad zijn ongeveer een kwartier korter onderweg.