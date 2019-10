Justitie wil miljoenen afpakken van criminelen in grote Friese drugszaak

Een van de mannen werd in oktober 2017 neergeschoten voor zijn huis in Dronryp. Toen werd al rekening gehouden met een afrekening in het criminele circuit. In de grote drugszaak werden elf mensen veroordeeld tot werkstraffen en gevangenisstraffen tot twee jaar.

Het geld dat de veroordeelden verdienden met de drugshandel, wil justitie hun nu op grond van de 'pluk-ze-wet' afpakken. Volgens persofficier Gerben Wilbrink is het belangrijk om te laten zien dat misdaad niet loont. Het gaat vaak om grote bedragen zegt hij. "Wij vinden dat mensen dat moeten terugbetalen en niet mogen houden."

Preventief

Het lukt justitie vaak wel om het geld af te pakken, zegt Wilbrink. "In de regel lukt ons dat aardig. We besteden er ook heel veel aandacht aan, op het moment dat we een actie hebben, om al goederen in beslag te nemen, zodat we die alvast binnen hebben." Het gaat dan bijvoorbeeld om dure auto's en kleding, bankrekeningen, woningen, sieraden en computers. Volgens Wilbrink werkt dit vaak al preventief. "Dat ziet de omgeving ook, dus dat doet echt pijn."