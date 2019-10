Provincie wil weer proef met snelvaren op Burgumer Mar

De rechter oordeelde dit jaar dat mogelijke verstoring van de natuur aanleiding was om het snelvaren voorlopig stil te leggen. Er is nog geen definitieve uitspraak van de rechter hierover.

De provincie denkt dat door het wijzigen van de plannen een vervolg van de proef mogelijk is. Zo zal het snelvaargebied evenals in 2019 in het zuidwestelijke deel van de Burgumer Mar liggen, dus bij Burgum. Het plan was om dat te verplaatsen naar het zuidoostelijke deel, bij Eastermar. Daar stapt de provincie nu vanaf.