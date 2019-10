HEA! 70 jaar achter het orgel

Wietze Veenstra uit Harkema is 86 jaar en heeft een grote liefde voor muziek. Het zat er al jong in. Vanaf zijn 12e jaar zat hij al elke zondag naast de organist in de kerk. Soms mocht hij zelf ook een stukje spelen. Toen de vaste organist ziek werd, heeft Wietze de taak overgenomen en is hij niet meer weggegaan. Al 70 jaar is zijn vaste plek op zondag achter het orgel.