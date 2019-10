Drie Friese clubs in actie in bekertoernooi: Omrop Fryslân is erbij

De tegenstander van Cambuur, GOES, speelt in de derde divisie. Die zit dus bij Harkemase Boys en ONS Sneek in de competitie. GOES komt niet alleen uit G oes (in Zeeland), maar is ook een afkorting voor Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig Sterk. De ploeg plaatste zich voor de KNVB-Beker door in de voorrondes te winnen van Huizen (3-2) en Silvolde (3-2).