Femke Kok is 19 jaar, komt uit Nij Beets en behoort tot de grootste schaatstalenten ter wereld. Vorig jaar werd ze wereldkampioen bij de junioren. Dat kan ze dit jaar weer worden en ze wil zich plaatsen voor een wereldbekerwedstrijd. "Dat zit er wel in." In onze serie over Friese topschaatsers kijken we dinsdag in deel twee naar Femke Kok.