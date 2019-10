Toch geld om Canadese veteranen bij viering 75 jaar vrijheid Fryslân te krijgen

Er wordt toch geld beschikbaar gesteld om vier Canadese veteranen, die Fryslân 75 jaar geleden hebben bevrijd, volgend jaar bij de herdenking hierheen te halen. De Stichting Canadian Liberators, een zusterstichting van Befrijdingsfestival Fryslân, had een subsidieverzoek van 40.000 euro ingediend, maar dat werd eerder afgewezen. Na vragen van PvdA Fryslân daarover, is nu besloten om toch met geld over de brug te komen.