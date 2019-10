100 jaar radio: distributieradio en Radio Oranje

Woensdag 6 november is het 100 jaar geleden dat Hanso Idzerda het eerste radioprogramma voor algemeen publiek maakte in een studio in Den Haag: een wereldprimeur. Idzerda werd in 1885 geboren in Weidum en overleed in 1944 in Den Haag. Omrop Fryslân heeft deze week in diverse programma's aandacht voor 100 jaar radio met op zondag 3 november een speciale uitzending van Buro de Vries, rechtstreeks vanuit het dorpshuis van Weidum. Daarbij is iedereen welkom.