Tien finalisten van songfestival Liet 2019 bekend

De tien finalisten van Liet 2019 zijn: BOOTS & The Jackals - Fjirder as hjir; Dirk muzyk - Spirit of Rap movement - Gearwurking; Fisk & The Stereo Machine - Magneet; Folkert-Hans - De taal fan muzyk; J.A.N. - Heger; Minke & Lucia - Nachts; Mused - BUS 51; Sequens - Do bist frij; Tigers fan Greonterp - Ik fret dy op; VOLK!! - Rinskje.