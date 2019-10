Terherne op de schop: "Het was aan een opknapbeurt toe"

"Maandag zijn we echt begonnen met de werkzaamheden", begint Ike Dekker zijn verhaal. "Wij hebben eerst voorzichtig hier en daar de verharding opgebroken voor het rioleringswerk. Dat is belangrijk om een goed begin te hebben."

De Buorren, de belangrijkste weg in Terherne, wordt flink aangepakt. Nu heeft het verkeer nog niet zo veel problemen door de aanpak, maar dat is na dinsdag anders. "Dan gaat het echt op slot, want dan gaat de hele weg eruit. Dan moet al het verkeer over Heerenveen en Joure rijden."

Om het seizoen

De werkzaamheden in Terherne zijn niet geheel toevallig in de winter. "Hier in de zomer wat doen is bijna geen werk", zegt Dekker. "Het staat dan vol met toeristen en die moeten geen last hebben van het werk. Naast dat heeft de lokale horeca er dan natuurlijk ook last van en dat willen wij niet."

Er is in totaal een half jaar uitgetrokken om het werk in Terherne af te maken.