Harkemase Boys verwacht 4.000 toeschouwers bij bekerwedstrijd tegen FC Groningen

Ook voor de trainer is de bekerwedstrijd tegen Groningen bijzonder. "Ja, dit is geweldig. Zulke wedstrijd maak je niet zo vaak mee. En nu moeten wij zorgen dat wij ons hoofd erbij houden. Wat mijn plan is? Het gaat mij wat te ver om dat nu uit te leggen. Maar een kans hebben wij altijd. Ik verwacht er wel wat van."

Fysiotherapeut van de tegenstander

Voor Harkemase Boys-speler Jesse Renken is de wedstrijd tegen Groningen een bijzondere. Renken werkt als fysiotherapeut bij de tegenstander van woensdag. "Het is überhaupt een unieke wedstrijd als je tegen een profclub mag aantreden. Maar deze is heel bijzonder nu het om mijn werkgever gaat."

Renken ervaart dat de laatste dagen ook. "Ik loop wel eens ergens binnen en dan is het: 'Sst.., stil, Jesse is er.' Dat is gewoon leuk." Renken heeft zin in de wedstrijd. "Ik denk dat je er hoe dan ook van moet genieten, maar als je er aan begint met het idee dat je er niets te zoeken hebt, dan kun je beter niet gaan voetballen. Er zijn wel meer stunts geweest in het bekertoernooi. Laten wij daar ook eens aan mee doen. Als dat gebeurt, dan ga ik de volgende dag extra vroeg naar mijn werk."