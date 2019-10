Komst F-35 zorgt voor blijdschap en zorgen

Commandant Arnoud Stallman van de Vliegbasis Leeuwarden begrijpt de angst. Zelf denkt hij dat het wel zal meevallen: "Ik baseer mij dan op de belevingsvluchten die we hadden in 2016. Daar was ik bij en er is onderzoek gedaan. De uitkomst was dat er niet veel verschil is."

Tot 20 decibel meer

Geert Verf uit Marsum houdt zich al een tijd lang bezig met de komst van de F-35 en de gevolgen voor de omgeving. Hij zit uit naam van dorpsbelang Marsum al jaren in de Commissie Geluidsoverlast. "Die belevingsvluchten hebben bij mij een ander beeld gegeven. Met name bij de landing maakt het toestel meer lawaai. Tot wel 20 decibel meer."

De Peel heropenen om meer geluidsruimte te creëren

Verf zijn verwachtingen zijn dan ook laag: "Ik ben heel benieuwd of het allemaal nog klopt. Dat het toestel maar net iets meer lawaai maakt dan de F-16. En met name dan ook hoeveel er mee gevlogen wordt. De Luchtmacht wil zomaar een oude vliegbasis heropenen." Verf heeft het over vliegveld De Peel in Noord-Brabant. Defensie wil dat heropenen om zo meer geluidsruimte te creëren voor de F-35's.