Weidummer fanfare maakt zich op voor speciale Buro de Vries-uitzending

In een oud krantenbericht werd de 'playlist' van de eerste radio-uitzending gevonden, waarna het korps aan de slag ging. Het was nog wel even zoeken naar de goede arrangementen, want veel nummers waren zo oud en niet voor de blazers zoals die in het Weidummer korps geschreven.

Binnen een paar dagen alles leren

Dirigente Ria Fennema had het er nog aardig druk mee en nu moet het gehele korps binnen een paar dagen de nummers nog leren. Toch heeft Fennema er vertrouwen in: "We zijn de lijst doorgegaan van die eerste uitzending en we hebben gekeken wat voor ons haalbaar was. Aanstaande zaterdag hebben we nog een extra repetitie en dan zijn we er helemaal klaar voor."