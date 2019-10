Burgemeester Ameland overweegt aanklacht vanwege "vuilspuiterij"

De beschuldigingen komen naar aanleiding van de discussie over het wel of niet toestaan van de bouw van een wellnesscentrum op het eiland. Veel eilanders zijn bang dat het eiland in handen van projectontwikkelaars valt. Dit is een plan van onder anderen Harry Wester.

De raadsvergadering van maandagavond was rumoerig met een volle tribune met veel eilandbewoners die de Amelander vlag op de kop op de rug hadden.

Uiteindelijk is er niet gedebatteerd over het wellnesscentrum. Raadslid Siard Bonthuis van Ameland Eén riep de raad op het onderwerp van tafel te halen, omdat er nog teveel onduidelijkheid is over wat de projectontwikkelaars willen. Een meerderheid van de raad steunde de oproep. Het punt ging van de agenda.