FNP dringt bij Gedeputeerde Staten aan op verzet tegen verhuurdersheffingen

De verhuurdersheffing is in 2013 opgelegd door het regeer aan de woningbouwcorporaties. De FNP heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gedeputeerden of ze in actie willen komen tegen de heffing. In hun antwoord geven de gedeputeerden aan dat zij het ook niet eens zijn met de maatregelen en dat ze de ontwikkelingen daarover secuur in de gaten houden.

Grote steden krijgen geld wel terug

Het kabinet krijgt door de heffing 1.7 miljard extra binnen. Na protesten is daar weer 100 miljoen teruggegaan, met name naar de grote steden. Het platteland in de regio profiteert daar niet van, zegt Sijbe Knol van de FNP.

IPO moet met de vuist op tafel slaan

Krol vindt dat het college bij het Inter Provinciaal Overleg (IPO) met de vuist op tafel moet slaan om deze heffing aan de orde te stellen en druk te zetten op de regering. De motie lijkt een meerderheid in de provinciale staten te halen.