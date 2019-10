'Wedstriid fan de Wike': schaatsers hebben eerste belangrijke toernooi

Het toernooi begint vrijdag met de 500 en de 5000 meter voor mannen en de 1500 meter voor vrouwen. Zaterdag is de 500 en 3000 meter voor vrouwen en de 1500 meter voor mannen. Het eindigt zondag met de 1000 en 5000 meter voor vrouwen en de 1000 en 10000 meter voor mannen. Ook is er nog een massastart-wedstrijd.

"De rijders willen zich plaatsen voor de belangrijkste wedstrijden in het eerste deel van het seizoen. En daarvoor moeten ze dit weekend goed schaatsen", vertelt sportverslaggever Andor Faber. "Interessant is hoe de nieuwe aanwas, bestaande uit bijvoorbeeld Friezinnen Femke Kok en Michelle de Jong, het doet. En of Sven Kramer voluit kan gaan, ondanks zijn knieblessure. Het wordt een interessant weekend."

Vooruitblik

Omrop Fryslân is er het hele weekend bij op Thialf. Daarnaast kijken we deze week elke dag vooruit op het nieuwe seizoen met de Friese schaatsers. Maandag staat deel 1 met Reina Anema online. Later volgen nog reportages met Femke Kok, Janine Smit, Letitia de Jong, Douwe de Vries, Sven Kramer en Antoinette en Michelle de Jong.