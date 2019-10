Kwekers proberen tomatenvirus buiten te deur te houden

We doen ons best om het virus buiten de deur te houden, zegt tomatenkweker Marco van Overbeek uit Bitgum. Als er een verdenking is, moet dat worden gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarna volgt er een controle. In het ergste geval moet het hele bedrijf geruimd en ontsmet worden.

Onverkoopbaar

Het virus is niet schadelijk voor mensen, aldus Van Overbeek. maar de tomaten zijn wel onverkoopbaar en dat betekent een grote schadepost voor de teler.

Ziekenhuizen

Bij een aantal bedrijven in het Westland zijn de hygiënische maatregelen zo streng dat het wel ziekenhuizen lijken, zegt Van Overbeek. In Fryslân zal het ook die kant op gaan, is zijn verwachting. Goede voorzorg is noodzakelijk, want er is nog niet veel bekend over een eventuele bestrijding.