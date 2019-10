VIDEO: Film Grutsk moet imago boeren verbeteren

De film Grutsk van Rob Busquet gaat op 7 november in premiêre op het Noordelijke Filmfestival in Leeuwarden. De film gaat over trotse boeren die over hun bedrijf praten en de toekomst van de veehouderij. Een actueel onderwerp in tijden dat veel boeren het idee hebben dat de politiek en de maatschappij hen niet begrijpt.