Ook hoveniers en particulieren getroffen door PFAS-regels

De grond uit een gemiddelde tuin moet eerst worden getest op PFAS. Dat, en het afvoeren van de grond kan in de duizende euro's lopen. Hoveniers willen particulieren niet opschepen met hoge kosten. En dus komen ze in de problemen.

"Het probleem zit hem in de regels", vertelt hovenier Pieter van der Zee. "Bij deze mevrouw bijvoorbeeld moeten wij drainage aanleggen. Daarvoor moeten wij grond afgraven en afvoeren, maar dat mag niet zomaar. Er kunnen giftige stoffen in de grond zitten en voordat we het afvoeren moeten we het eerst laten testen. En dat is heel erg duur en er is te weinig capaciteit om de tests uit te voeren."

Particulieren moet Van der Zee als gevolg van de regels teleurstellen. Die blijven zitten met grond die niet kan worden afgevoerd of tuinen die niet kunnen worden afgemaakt.

Landelijke actiedag

Ondernemers in de bouw en infrastructuur hebben komende woensdag een landelijke actiedag aangekondigd tegen de PFAS-norm.