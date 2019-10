Sportcast: "Natuurlijk vind ik die kritiek niet leuk, maar je went er wel aan"

SC Heerenveen heeft nog steeds geen hoofdsponsor, terwijl Roozemond in de zomer nog zei dat er binnen twee weken een hoofdsponsor zou zijn. "Natuurlijk willen we allemaal een hoofdsponsor en natuurlijk had ik geen datum moeten noemen", zegt Roozemond, "maar we waren al voor 99 procent rond."

Toen Roozemond instapte was het volgens hem een chaos bij de club, de situatie was nog erger dan hij dacht. Mede daardoor is het lastig om sponsoren te vinden: "Ik ga dan naar grote sponsoren uit het verleden en dan hebben we het over koetjes en kalfjes en de bedrijfsvoering, maar als de club ter sprake komt, dan worden er dingen geroepen die het volstrekt onmogelijk maken dat deze mensen nog wat voor de club doen. Dat is doodzonde, want er is zoveel schade geleden, ook op het persoonlijke vlak, dat die mensen zich van de club afkeren."

Negativiteit ombuigen

Roozemond doet er alles aan om dat negatieve sentiment om te buigen: "Daarom ben ik trots dat er weer rust is, dat we een hang naar continuïteit hebben. De humor is weer terug op de werkvloer en we weten waar we mee bezig zijn."

SC Heerenveen heeft te maken met een operationeel tekort. Volgens Roozemond is dit tekort te groot voor een club als Heerenveen en doen ze er alles aan om dit terug te brengen, maar "van het operationeel tekort zullen we nooit afkomen en dat is ook niet erg, alle teams in de eredivisie hebben een groot operationeel verlies."