In hoger beroep weer 7 jaar cel voor gewelddadige overval Nes

Net als de bij de rechtbank had het Openbaar Ministerie acht jaar cel geëist voor de brute overval. Daarbij werd het slachtoffer mishandeld en vastgebonden met duct tape. Het hof bevestigt het verhaal van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie wilde een hogere straf, omdat er sprake zou zijn geweest van poging tot doodslag. Daarin gingen de rechtbank en het hof niet mee.

De man uit Emmen werd veroordeeld voor diefstal met geweld. Het OM beschouwde de man als het brein achter de overval.

Nog meer verdachten

Een 44-jarige inwoner van het Belgische Geel kreeg vier maanden cel. Hij heeft de buit vervoerd, samen met een 29-jarige man uit Klazienaveen. De laatste kreeg een hogere straf dan de eis van het OM. In tegenstelling tot het OM oordeelde het hof dat de man medeplichtig is geweest aan de overval.

Hij heeft in werkelijkheid niet aan de overval deelgenomen - met de Belg heeft hij op de anderen gewacht - maar volgens het hof was hij wel betrokken bij de voorbereidingen. Hij werd nu veroordeeld tot een celstraf van een jaar. Het OM had vijf maanden cel geëist.

Volgens de advocaat-generaal heeft de man uit Emmen de overval 'op touw gezet'. Aan de andere verdachten had hij verteld dat het slachtoffer hem goud schuldig was. Hij had de anderen dertig procent van de buit toegezegd. Ze namen bij de overval drie tassen met waardevolle spullen mee.

Vierde verdachte

De zaak tegen een vierde verdachte, een Serviër van 42 jaar, ging twee weken geleden niet door omdat de advocaat ziek was. De rechtbank ging ervan uit dat de Serviër in de woning is geweest en geweld heeft gebruikt. Hij kreeg zes jaar cel van de rechtbank.

Het slachtoffer krijgt ruim 7300 euro schadevergoeding; 2500 euro daarvan is smartengeld.