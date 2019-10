SC Heerenveen legt jeugdinternational Hajal langer vast

De 18-jarige Hajal kwam een jaar geleden over van de Zweedse club Falkenbergs FF. "Dit is een heel mooi moment voor mij en mijn familie", zegt de middenvelder op de website van SC Heerenveen. "Het voelt goed dat sc Heerenveen in mij gelooft en dat ik mij hier de komende jaren verder kan ontwikkelen."

Hajal traint bij de eerste selectie van Heerenveen, maar speelt zijn wedstrijd voor de Onder 19 en de beloften. Hij droomt van een debuut in het eerste elftal. "Maar ik heb geduld en weet dat ik daar hard voor zal moeten werken."

Team voor de komende jaren

Technisch manager Gerry Hamstra is er blij mee dat Hajal langer vastligt. "We zijn bezig om het team voor de komende jaren vorm te geven en Rami moet proberen om daar een belangrijke rol in te krijgen. We hebben er veel vertrouwen in dat hij hier de volgende stap kan gaan maken."