Van der Pal zonder Van der Weijden Foundation verder: nu zoeken naar datum

Vrijdag was er een vergadering over de tocht die Van der Pal wil zwemmen. Het ging met name over de organisatorische en financiële kant van het verhaal. Van der Pal kreeg even geleden te horen dat hij zonder de Foundation verder moet. Dat gebeurde in goed overleg, maar voor Van der Pal is het wel jammer. "Je hoort voor het eerst dat de Foundation zich heeft teruggetrokken. Die wil wel helpen, maar ik pas niet meer in het project dat zij willen draaien. Dat is even lastig," geeft de zwemmer toe.

Vooruit kijken

Hij wil er echter niet te lang bij stil staan. "We kijken meteen vooruit nu Maarten heeft gezegd: het past niet meer in de planning. We gaan niet zitten kniezen, we maken er wat moois van. Maar de mensen van de vergadering van vrijdag wisten dat nog niet, dus dat moet je even uitleggen en je kunt niet alles vertellen omdat Maarten zijn plannen graag zelf wil aangeven," zegt Van der Pal.

De stichting Maarten van der Weijden Foundation wil wel wat anders. Van der Pal: "Zij hebben andere plannen en dat moet je respecteren. Ze hebben een fantastisch doel en dat is zoveel mogelijk geld proberen op te halen, daar pas ik op dit moment even niet bij in."

Steun

Desondanks komt er wel veel steun van mensen die ook Van der Weijden geholpen hebben. "We hebben de sportarts die Maarten ook had. Zodra hij wist dat ik ga zwemmen zei hij: ik ga je helpen, dit is veel te mooi. We hadden al veel rond. Het begeleidingsteam voor tijdens het zwemmen is geregeld, we hebben de boten en Henk Jan Kok van de elektrische sloep die de begeleidingsboot verzorgde voor Maarten heeft zich ook aangeboden."

Nu moet er worden nagedacht over bijvoorbeeld de financiën, maar dat doet Van der Pal niet allemaal zelf. "Het leven van mijn vrouw en mij staat al even op z'n kop. Daarom willen we ook niet alles zelf regelen en overal vanaf weten, om wat rust te bewaren. Dan heb je andere mensen nodig die je helpen," legt hij uit.

Welke datum?

Wat nog wel lastig is: een goede datum. Wanneer moet de tocht worden gezwommen? "Er zijn zoveel mooie momenten. Het EK voetbal, het Skûtsjesilen, Sneekweek, Maarten z'n project, daar moet je ergens tussen passen. Want wij hebben het doel om zoveel mogelijk geld op te halen. We hadden een datum, maar sinds vandaag staat die op losse schroeven. We zaten iets te dicht op het Skûtsjesilen. We willen er een mooi en intiem Fries feest van maken, maar we hebben wel aandacht nodig," zegt Van der Pal.

Evenals Van der Weijden wil ook Van der Pal geld inzamelen voor de strijd tegen kanker.