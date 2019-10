100 jaar radio: pionier John Beenen in Gorredijk

De familie Beenen heeft altijd veel bewaard en zo is er een rijk archief ontstaan. Johan vindt daarin terug dat er in 1922 een stuk of vier radio's in Gorredijk te vinden waren en dat dit aantal in 1929 al gestegen was tot 60 stuks. Dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat Beenen radio's maakte. Daar kwam een einde aan toen hij een licentie nodig had. Dit werd voor kleine, lokale radioproducenten te duur en alleen de grote merken bleven over.