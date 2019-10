Bouw van 20 nieuwe woningen bij Van Harinxmakanaal in Dronryp kan beginnen

Na lange tijd kan de bouw en verkoop van twintig nieuwe woningen in de buurt van het Van Harinxmakanaal bij Dronryp. De kavels worden over vier tot zes weken in orde gemaakt voor de bouw. Het gebied heeft een woon-, maar ook werkbestemming. Eerder dit jaar gaf de Raad van State groen licht voor de uitbreiding van het bedrijventerrein tussen de Rijksstraatweg en de Harlinger Trekvaart, ondanks protest van omwonenden.