FNP houdt foto-actie als steun voor opgesloten Catalaanse leiders

"Het mag niet zo zijn dat het uitoefenen van het democratisch recht op zelfbeschikking uitloopt op zware gevangenisstraffen", zegt Sybren Posthumus, Statenlid voor de FNP.

"Het organiseren van een referendum en mensen laten stemmen kan geen misdaad zijn in een goed functionerende democratie. In internationale verdragen van de Verenigde Naties is in het eerste artikel vastgelegd dat alle volken zelf kunnen beslissen over de eigen toekomst."

Foto als solidariteit

Om die reden wil de FNP komende woensdag vlak voor de Statenbijeenkomst op de foto voor het provinciehuis om solidariteit te betuigen met de Catalaanse collega's. Het wordt dan een groepsfoto met een poster. De FNP nodigt de andere Friese Statenleden en medewerkers ook uit om mee op de foto te gaan.