Diverse aanhoudingen bij Bierbosfeest in Oentsjerk

Om kwart over een 's nachts is er een 23-jarige Jistrumer in de feesttent gewond geraakt. De persoon moest door een ambulancepersoneel worden overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. De politie zegt niet wat er precies is voorgevallen, maar vraagt getuigen om zich te melden.

Vlaggendieven

Ruim een uur later hebben twee personen uit Bitgummole een vlag uit een vlaggenmast gehaald. Zij zijn er vandoor gegaan in een taxi, maar de politie kon de auto inhalen en de vlag innemen. De verantwoordelijke zal de vlag terugbrengen en er is een proces-verbaal geschreven voor het verwijderen van de vlag.

Illegale snorfietser

Er is om drie uur 's nachts nog een snorfietser aangehouden aan de Rengersweg. De 23-jarige inwoner van Oentsjerk had geen rijbewijs van bovendien zat er een zogenoemde WOK-melding op de snorfiets. Dat houdt in dat het voertuig niet aan de wettelijke eisen voldoet en dat de snorfiets opnieuw moet worden gekeurd. De bestuurder heeft een bekeuring gekregen.