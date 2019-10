President rechtbank Noord-Nederland stapt op vanwege onrust

"De onrust bij de rechtbank Noord-Nederland van de afgelopen periode heeft uiteindelijk geleid tot een vertrouwenskwestie. Dat schaadt het aanzien van de rechtbank", zegt Van de Schepop. "Dat betreur ik en ik neem daarin mijn verantwoordelijkheid. Daarom treed ik terug als president van de rechtbank. Het is belangrijk dat het vertrouwen in de rechtbankorganisatie terugkeert en ik wil dat proces niet in de weg staan."

Albert Ploegen neemt taken over

Albert Ploeger, op dit moment rechterlijk bestuurslid bij de rechtbank, neemt de taken van Van de Schepop over. Hij is ook benoemd tot waarnemend president. Hij richt zich de komende tijd op het werken aan het vertrouwen.

Ploeger is ook voorstander van een onderzoek naar de situatie in de rechtbank Noord-Nederland.

De rechtbank Noord-Nederland heeft vestigingen in Leeuwarden, Groningen en Assen. Van de Schepop werd op 1 april 2017 benoemd tot president. Daarvoor werkte ze bij de rechtbanken in Den Haag en Haarlem.