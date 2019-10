Hardleerse bromfietser krijgt proces-verbaal bij Tytsjerk en Leeuwarden

De politie heeft zondagnacht een 27-jarige Leeuwarder op een bromfiets aangehouden aan de Rijksstraatweg in Tytsjerk. De bromfietser had geen rijbewijs bij zich. De politie heeft hem en verbaal aangezegd en maande hem om verder te lopen. De Leeuwarder bleek echter hardleers en werd later onder Leeuwarden opnieuw op zijn bromfiets aangehouden: deze keer ook nog eens zonder helm. De bromfietser heeft een proces-verbaal gekregen voor het rijden zonder rijbewijs en helm.