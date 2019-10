Zilver voor Friese acrogymsters op EK in Israel

Het gaat om de finale in de categorie damesparen Junioren 1. Anna en Robin lieten met hun combi-oefening zien dat zij hun plaats in de finale verdienden. Vorig jaar eindigden de vrouwen op het WK in Antwerpen nog net naast het podium, op de vierde plaats. De 12-jarige Anna en de 17-jarige Robin trainen 17 tot 20 uur per week bij de Acro Academy in Marum, als combinatieteam met SV Donkerbroek.

Naast Anna en Robin stond ook de groep van Xiao Mei Harms, Inge Speerstra en Lisanne Hulder in de finale, maar dan in de jongste leeftijdscategorie. Zij zijn met hun tempo-oefening zesde geworden.

Het Europees Kampioenschap is van 24 oktober tot en met 3 november. Eerst zijn de Jeugd en Junioren 1 aan de beurt met de AEGC (European Age Group Competition) voor de jongere categorieën. Vanaf 30 oktober staan de Junioren 2 en de Senioren op de wedstrijdvloer.