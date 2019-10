De brandweer van Sneek is zondagavond opgeroepen naar de Marnezijlstraat in Sneek. Daar zou een vreemde lucht in een woning hangen, de bewoners vertrouwden het niet. De brandweer kwam er echter achter dat de geur waarschijnlijk afkomstig was uit het riool. Zij hebben de bewoners geadviseerd het huis goed te ventileren.