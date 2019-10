Oost-Friesland inspireert de AFUK bij actie voor meer Fries in de supermarkt

De AFUK wordt bij deze actie geïnspireerd door de Duitse supermarkt EDEKA, want die voorziet steeds meer winkels in Ostfriesland van tweetalige opschriften in het 'Ostfreesk,' naast het Duits. EDEKA begon hier een paar jaar geleden mee in de plaats Grossefehn by Aurich.

Succes

Die eerste 'Ostfreeske supermarkt' werd zo'n succes, dat vorige week donderdag al de tiende winkel in de nieuwe tweetalige formule open ging in het plaatsje Pewsum. "De toeristen vinden het bijna nog mooier dan de mensen uit de streek", vertelt Arno Ulrichs van de Fryske Rie in Oost-Friesland. De EDEKA krijgt bij deze actie taalkundige steun van de Ostfriesische Landschaft in Aurich.