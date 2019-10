Bereidwilligheid om na te denken over meer duister neemt toe

De vijftiende editie van de Nacht van de Nacht was van zaterdag op zondag. De provinciale opening was in Warten, maar in totaal waren er wel op 40 locaties activiteiten. Door het weer konden die niet overal doorgaan. Fryslân is de meest donkere provincie die er is en dat is in vijftien jaar niet veranderd. Toch kan er wel wat meer gebeuren. Zo is De Haan het gesprek aangegaan met de Provincie over de verlichting van bruggen waar 's winters eigenlijk geen schepen meer langs komen.

Gasstastion bij Aldeboarn-Akkrum

Er is hem toegezegd dat er naar wordt gekeken. En dat is niet het enige. "Laatst trof ik iemand van de Gasunie. Hij beheerde het gasstation tussen Aldeboarn en Akkrum. Dat brandt al jaren in een zee van licht. Kan dat niet wat minder, vroeg ik. Later kreeg ik bericht dat ze dat ook gaan doen en er komt komende lente een heel ander plan voor de verlichting van het gasstation."