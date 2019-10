Fries produceert een kwart meer huisvuil dan gemiddelde Nederlander

Op Schiermonnikoog werd er vorig jaar 1.233 kilo huisvuil opgehaald per inwoner, op Vlieland was dat maar liefst 1.310 kilo. Zonder deze twee uitschieters is de 'productiefste' gemeente van Fryslân de gemeente Achtkarspelen met 756 kilo.

Doordat er in stedelijke gebieden relatief veel huishoudens zonder tuin zijn, hebben inwoners weinig GFT-afval. Dit is een belangrijke reden dat in steden, dus ook in Leeuwarden, het gemiddelde lager ligt. Tegelijk gooien Leeuwarders nog steeds ruim 45 kilo meer afval weg dan de gemiddelde Nederlander.