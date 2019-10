Wim Stroetinga, met Youri Havik, op podium in zesdaagse van Londen

Wielrenner Wim Stroetinga uit Oldeberkoop is, samen met zijn maat Yoeri Havik, als 3e geëindigd bij de Zesdaagse van Londen. De winst in Engeland ging naar de Italianen Simone Consonni en Elia Viviani. Afgelopen jaar werden Stroetinga en Havik nog kampioen in Londen.