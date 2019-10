Marco Dijkstra uit Leeuwarden tweede op NK Veiligste Chauffeur

De vrachtwagenchauffeurs in Assen moesten een rijvaardigheidsproef doen in het centrum van de stad. Op het TT-circuit was er een stress-test, waarbij onder andere de fitheid van de deelnemers bekeken werd. Ook moesten chauffeurs laten zien dat ze hun vrachtwagen op elk moment onder controle hadden, ook in situaties met heel weinig ruimte of bij het steken van een ring met een pin aan de cabine.