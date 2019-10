SC Heerenveen speelt gelijk in noordelijke derby tegen FC Groningen

Beide ploegen hadden evenveel balbezit, maar de wedstrijd was niet aantrekkelijk om naar te kijken. Er werd slordig gespeeld aan beide kanten. Heerenveen was in het begin dreigend, met een kleine kans voor Odgaard. Na 12 minuten werd de wedstrijd stilgelegd omdat er ballen op het veld werden gegooid.

De eerste helft was saai te noemen, waarbij de duels voornamelijk op het middenveld werden uitgevochten. Twee keer schoot Heerenveen, twee keer ging het schot naast de goal. Hrustic deed namens Groningen een poging, maar zijn bal werd door keeper Hahn overgetikt. In de 40ste minuut kwam schoot Van Bergen net naast het Groninger doel.

Na bijna een complete helft 'afbraakvoetbal' werd het ver in de blesssuretijd ineens spannend. Heerenveen kreeg namelijk een penalty in de 45e minuut. Scheidsrechter Lindhout gaf de strafschop op advies van de videoscheidsrechter na hands van Zeefuik. Faik trapte het cadeautje binnen. Vlak daarna schoot Veerman een vrije trap bijna binnen. Door de 1-0 brak Heerenveen de wedstrijd vlak voor rust open.

Spanning

Vlak na rust haalde El Hankouri uit, maar hij raakte de lat. Daarmee kwam Heerenveen goed weg. Veerman had daarna een kans voor de thuisploeg, maar hij plaatste zijn schot aan de verkeerde kant van de paal.

De scheidsrechter gaf in de 72e minuut een strafschop voor Groningen, na hands van Floranus. Spits Benschop schoot de bal in de kruising en maakte zo de gelijkmaker.

In de eindfase speelde Heerenveen nog aardig en kreeg Botman een goede kans op de 2-1, maar de verdediger kreeg de bal niet langs Groningen doelman Padt. In de zes minuten blessuretijd gingen de Friezen nog op zoek naar de winnende treffer, maar dat lukte niet meer.