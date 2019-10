Roozemond had supporters met stadionverbod liever bij wedstrijd gehad

"Formeel weten we nog niet of en wat er is gebeurd in Venlo. De procedure is dat er vier weken voor onderzoek is en dat heeft tot nu toe onvoldoende bewijs opgeleverd. Je moet eerst bewijs hebben dat je daadwerkelijk wat hebt gedaan, voordat je dit soort maatregelen kan nemen." Op één dag na is het vier weken geleden dat de Friezen in Venlo moesten spelen.

"Wij hebben ons er als club hard voor gemaakt om ervoor te zorgen dat deze mannen wel welkom waren bij deze belangrijke wedstrijd. We hadden gehoopt dat er flexibel met de procedure kon worden omgegaan gaande het onderzoek, maar dat is niet gelukt, jammer."

"Begrijp me goed, als blijkt dat men over de schreef is gegaan in Venlo dan moeten ze worden gestraft, maar ik ben tegen het op voorhand opleggen van verboden. Ik had ze er graag bij willen hebben. Met 31 stadionverboden staan we met stip bovenaan en ik sta liever in de eredivisie bovenaan dan met de stadionverboden. Dat past niet bij onze club."

Burgemeester Van der Zwan heeft aangegeven achter de verboden te staan. Daar heeft de voorzitter begrip voor. "Hij handelt volgens de regelgeving. De regelgeving die we met elkaar in het leven hebben geroepen is star en mogelijk kan die wat flexibeler in de periode van de vier onderzoeksweken. We gaan kijken of we een betere methodiek kunnen ontwikkelen."